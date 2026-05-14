Solid Stone Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Solid Stone Company hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,380 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 90,6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,4 Millionen INR in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,930 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 1,53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Solid Stone Company im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 7,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 257,35 Millionen INR im Vergleich zu 276,77 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at