14.05.2026 06:31:29

Solid Stone Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Solid Stone Company hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,380 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 90,6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,4 Millionen INR in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,930 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 1,53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Solid Stone Company im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 7,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 257,35 Millionen INR im Vergleich zu 276,77 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich vor dem Wochenende mit negativer Tendenz. An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen