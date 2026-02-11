|
Solid Stone Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Solid Stone Company hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 INR, nach 0,530 INR im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Solid Stone Company in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 44,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 85,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
