Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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29.04.2026 08:53:58
"Solide operative Leistung": Mercedes meldet Gewinneinbruch - berappelt sich aber etwas
Die Zeiten des Höhenflugs sind bei Mercedes-Benz längst vorbei. Auch zu Beginn dieses Jahres geht der Gewinn weiter zurück. Mittlerweile ist der Autobauer auf einem für seine Verhältnisse niedrigen Niveau angekommen. Trotzdem sieht man sich auf Kurs.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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