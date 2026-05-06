BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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06.05.2026 07:30:00

Solider Jahresauftakt der BMW Group: Konzernumsatzrendite auf dem Niveau von 2025

+++ Konzern-Umsatzrendite vor Steuern mit 7,6 % auf Niveau des Gesamtjahres 2025 +++ EBIT-Marge Automobile von 5,0 % im Guidancekorridor für das Gesamtjahr +++ Kosten, Investitionen und FuE-Leistungen plangemäß weiter gesenkt +++ Prognose für Gesamtjahr 2026 bestätigt +++ Positive Entwicklung des Free Cashflow im Segment Automobile +++ Zipse: „Konsistente Strategie der Technologieoffenheit, operative Leistungsstärke und hohe Flexibilität zahlen sich aus“ ...Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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