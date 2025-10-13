SunTrust Banks Aktie
WKN: 871788 / ISIN: US8679141031
|
13.10.2025 19:00:17
Solidion Stock Soars 205% After AI Battery System Launch
(RTTNews) - Solidion Technology, Inc. (STI) skyrocketed 204.74% to $16.73, up $11.24, after introducing its PEAK Series UPS system tailored for AI data centers.
The jump follows recent recognition for Solidion's E-GRIMS graphite innovation, which earned the 2025 R&D 100 Award.
The company said the system, powered by its proprietary silicon-carbon anode battery technology, delivers up to 30% space reduction and three times the battery life compared to conventional setups.
The stock opened at $11.59, reached a high of $16.78 and a low of $5.22, versus a previous close of $5.49. It trades on the NASDAQ, with volume surging to 60.39M shares, far above its average. The 52-week range is $1.25 to $18.23.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SunTrust Banks Inc.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu SunTrust Banks Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Entspannung an der Handelsfront: ATX legt letztlich zu -- DAX schließt im Plus -- Kräftige Verluste in Asien zum Handelsende
Am heimischen Aktienmarkt sorgten die Entspannungssignale im Zollstreit für Gewinne. Erholungstendenzen waren auch am deutschen Aktienmarkt zu sehen. Die US-Börsen legen am Montag kräftig zu. In Fernost ging es zum Wochenstart teils deutlich abwärts.