SunTrust Banks Aktie
WKN: 871788 / ISIN: US8679141031
|
10.11.2026 00:08:51
Solidion Technology Swings To Profit In Q3
(RTTNews) - Solidion Technology, Inc. (STI) on Monday reported a return to profitability in the third quarter.
For the third quarter, net income was about $244,000, or $0.02 per share, compared with a net loss of $4.1 million, or $1.33 per share, in the prior-year period.
Revenue increased to $41,638 from $9,350 a year earlier.
Total other income was approximately $2.56 million, compared with other expenses of $2.35 million in the year-ago quarter.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SunTrust Banks Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu SunTrust Banks Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich deutlich fester -- ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.