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11.11.2026 06:31:29
Solidion Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Solidion Technology stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,330 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 300 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Solidion Technology einen Umsatz von 0,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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