Solidus Communications stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Solidus Communications hat sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 66,67 Prozent auf 0,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at