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13.04.2026 06:31:29
SolidusGold: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
SolidusGold hat am 10.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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