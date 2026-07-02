SolidX Registered präsentierte Quartalsergebnisse

SolidX Registered stellte am 29.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,97 Prozent auf 30,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39,0 Millionen SEK gelegen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,010 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SolidX Registered ein EPS von -0,170 SEK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SolidX Registered mit einem Umsatz von insgesamt 126,85 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,34 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um -15,06 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at