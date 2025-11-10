Soligenix legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Soligenix veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Soligenix hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,780 USD je Aktie gewesen.

