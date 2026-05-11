Soligenix stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Soligenix hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Soligenix vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at