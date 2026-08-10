Soligenix verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Soligenix hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,820 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at