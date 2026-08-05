Solitaire Machine Tools präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Solitaire Machine Tools hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 38,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 84,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at