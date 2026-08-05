|
05.08.2026 06:31:29
Solitaire Machine Tools präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Solitaire Machine Tools hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 38,4 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 84,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!