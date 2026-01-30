|
Solitaire Machine Tools: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Solitaire Machine Tools veröffentlichte am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,56 INR je Aktie in den Büchern standen.
Solitaire Machine Tools hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,9 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 47,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
