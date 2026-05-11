11.05.2026 06:31:29

Solitaire Machine Tools stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Solitaire Machine Tools hat am 09.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,49 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,56 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 83,9 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70,4 Millionen INR umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,96 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Solitaire Machine Tools im vergangenen Geschäftsjahr 190,66 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Solitaire Machine Tools 225,02 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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