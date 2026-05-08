Solitario Exploration Royalty: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Solitario Exploration Royalty hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at