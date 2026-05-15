SOLITON SYSTEMS KK: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SOLITON SYSTEMS KK lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 37,00 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SOLITON SYSTEMS KK ein EPS von 21,63 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 5,17 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,59 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at