SOLITON SYSTEMS KK gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SOLITON SYSTEMS KK hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 41,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,50 JPY erwirtschaftet worden.

SOLITON SYSTEMS KK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at