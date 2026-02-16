16.02.2026 06:31:31

SOLITON SYSTEMS KK veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SOLITON SYSTEMS KK präsentierte am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 47,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 53,94 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat SOLITON SYSTEMS KK mit einem Umsatz von insgesamt 5,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,25 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 123,97 JPY, nach 93,11 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 19,76 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,61 Milliarden JPY in den Büchern standen.

