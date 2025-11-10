SOLITON SYSTEMS KK: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SOLITON SYSTEMS KK hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 45,23 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SOLITON SYSTEMS KK 7,56 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 5,19 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at