SOLITON SYSTEMS KK zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SOLITON SYSTEMS KK hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 42,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 45,23 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SOLITON SYSTEMS KK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,90 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at