15.01.2026 06:31:29
Solitron Devices gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Solitron Devices stellte am 13.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Solitron Devices im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
