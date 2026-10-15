Solitron Devices legte Quartalsergebnis vor

Solitron Devices hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Solitron Devices hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at