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15.07.2026 06:31:29
Solitron Devices veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Solitron Devices hat am 13.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Solitron Devices -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 101,48 Prozent auf 5,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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