SOLIZE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SOLIZE präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 19,14 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 17,99 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 6,53 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,66 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at