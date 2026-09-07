07.09.2026 10:51:38

Soll Vertrauen stärken: TÜV plant KI-Zertifikat

BERLIN (dpa-AFX) - Wie vertrauenswürdig ist diese oder jene Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI)? Das soll bald durch ein TÜV-Zertifikat erkennbar sein. Wie der TÜV-Verband in Berlin mitteilte, erproben die TÜV-Organisationen im Moment ein KI-Zertifizierungsprogramm mit Pilotpartnern. Bereits Ende des Jahres könnten diese KI-Zertifizierungen schrittweise eingeführt werden.

Die TÜV-Organisationen entwickeln eine dreistufige KI-Zertifizierung, wie es vom TÜV-Verband hieß. Hersteller und Anbieter sollen damit künftig unabhängig nachweisen können, dass ihre Systeme sicher sind und bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen. Der TÜV soll dazu eine Risikobewertung durchführen.

"Unternehmen müssen gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und Anwendern nachweisen können, dass ihre KI-Systeme nicht nur leistungsfähig sind, sondern auch zuverlässig und sicher funktionieren", sagte der TÜV-Digitalisierungsexperte Marc Fliehe laut Mitteilung. Mit seinen Zertifizierungen wolle der TÜV das Vertrauen der Menschen in KI-Anwendungen stärken./jdk/DP/stk

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