Sollen sich CS-Mitarbeitende jetzt selbständig machen?

Für die Mitarbeitenden der Credit Suisse ist das Timing nun das sprichwörtliche «Glück im Unglück». Jene, die im Bereich der Vermögensverwaltung arbeiten und sich im Lauf der Jahre ein Kundennetzwerk aufgebaut haben, können nun das Ruder selbst in die Hand nehmen, anstatt sich beim Headhunter in die Schlange zu stellen, schreibt Nicolas Ramelet in einem Gastbeitrag für finews.ch.