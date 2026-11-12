Solo Brand a Aktie
WKN DE: A41ARM / ISIN: US83425V2034
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12.11.2026 13:41:47
Solo Brands, Inc. Loss At -$20.754 Mln In Q3
(RTTNews) - Solo Brands, Inc. (SBDS) released Loss for third quarter of -$20.754 million
The company's bottom line came in at -$20.754 million, or -$8.08 per share. This compares with -$15.026 million, or -$9.22 per share, last year.
Excluding items, Solo Brands, Inc. reported adjusted earnings of -$11.581 million or -$4.51 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 17.6% to $43.719 million from $53.038 million last year.
Solo Brands, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$20.754 Mln. vs. -$15.026 Mln. last year. -EPS: -$8.08 vs. -$9.22 last year. -Revenue: $43.719 Mln vs. $53.038 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 270 M To $ 290 M
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