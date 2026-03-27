Solrom gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Solrom hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,480 ILS beziffert. Im Vorjahr hatten 0,350 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 98,63 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahr hatte Solrom 76,98 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at