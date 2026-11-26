Solrom hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,08 ILS gegenüber 0,090 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Solrom 31,0 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,5 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at