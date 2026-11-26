|
26.11.2026 06:31:29
Solrom gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Solrom hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,08 ILS gegenüber 0,090 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Solrom 31,0 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,5 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.