Solrom präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Solrom hat am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 ILS erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,7 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum waren 26,1 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at