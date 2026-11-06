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06.11.2026 06:31:28
Solstad Maritime ASA Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Solstad Maritime ASA Registered präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,61 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,690 NOK je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Solstad Maritime ASA Registered 1,88 Milliarden NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,46 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1,52 NOK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,70 Milliarden NOK gelegen.
Redaktion finanzen.at
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