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17.07.2026 06:31:29
Solstad Maritime ASA Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Solstad Maritime ASA Registered hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 NOK. Im Vorjahresviertel waren 0,970 NOK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,58 Milliarden NOK, während im Vorjahreszeitraum 1,57 Milliarden NOK ausgewiesen worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,22 NOK sowie einen Umsatz von 1,64 Milliarden NOK prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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