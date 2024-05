Solstad Offshore As: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Solstad Offshore As hat am 15.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,29 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Solstad Offshore As ein Ergebnis je Aktie von 3,79 NOK vermeldet.

Mit einem Umsatz von 767,9 Millionen NOK, gegenüber 1,36 Milliarden NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,64 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at