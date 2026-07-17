Solstad Offshore Asa (B): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Solstad Offshore Asa (B) hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 4,28 NOK gegenüber 4,73 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 992,0 Millionen NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 801,7 Millionen NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at