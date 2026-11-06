Solstice Advanced Materials: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Solstice Advanced Materials hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,50 USD gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Solstice Advanced Materials im vergangenen Quartal 1,05 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Solstice Advanced Materials 969,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at