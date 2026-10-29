Solstice Gold: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Solstice Gold hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Solstice Gold hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at