SolTech Energy Sweden AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SolTech Energy Sweden AB lud am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,64 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,710 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 565,5 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 14,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 664,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,670 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren -0,910 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,71 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 28,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,41 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at