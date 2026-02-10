|
10.02.2026 06:31:29
SOLUM hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SOLUM lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
SOLUM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,54 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,00 KRW je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SOLUM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 427,67 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 343,46 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 438,48 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 812,00 KRW erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 594,44 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1 700,25 Milliarden KRW ausgewiesen.
Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 601,40 KRW und einen Umsatz von 1 693,90 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.
