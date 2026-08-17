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17.08.2026 06:31:29
SOLUM: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SOLUM hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 132,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SOLUM ein EPS von 209,00 KRW je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 402,58 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 491,85 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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