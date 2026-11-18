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18.11.2026 06:31:28
SOLUM: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
SOLUM stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 346,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 156,00 KRW je Aktie erzielt worden.
SOLUM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 530,92 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 472,60 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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