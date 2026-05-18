Soluna: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Soluna stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Soluna ein Ergebnis je Aktie von -0,880 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Soluna 9,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 58,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at