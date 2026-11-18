Soluna ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Soluna die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 80,14 Prozent auf 15,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at