17.11.2025 06:31:29
Soluna: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Soluna hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 8,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
