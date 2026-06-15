Solution Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Solution Financial hat sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,73 Prozent auf 4,2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at