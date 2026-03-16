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16.03.2026 06:31:29
Solution Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Solution Financial hat am 13.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 2,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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