Solution Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Solution Financial hat am 11.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Solution Financial im vergangenen Quartal 7,3 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 112,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Solution Financial 3,4 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at