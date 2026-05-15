SOLV Energy A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SOLV Energy A hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat SOLV Energy A 407,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 407,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at