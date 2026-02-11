|
11.02.2026 06:33:39
SOLV Energy Launches IPO Roadshow; Targets $22/shr To $25/shr Range
(RTTNews) - SOLV Energy, Inc. Class A Common Stock (MWH), a provider of infrastructure services to the power industry, on Wednesday launched the roadshow for its initial public offering of 20.5 million shares of Class A common stock.
The IPO price is expected to range between $22 and $25 per share.
The company intends to grant underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 3.075 million shares at the IPO price, less underwriting discounts and commissions.
The shares are expected to list on the Nasdaq under the ticker symbol "MWH."
